06:59 Uhr | Radfahrer in Genthin gestorben

Nach einem Sturz ist am Wochenende ein Radfahrer in Genthin ums Leben gekommen. Laut Polizei war der 29-Jährige am Samstagabend auf einem unbeleuchteten Feldweg unterwegs – mit einem nicht-verkehrssicheren Fahrrad, das weder Licht noch Bremsen hatte. Der Mann soll aus bisher ungeklärter Ursache vom Weg abgekommen und in einen Straßengraben gestürzt sein, heißt es im Polizeibericht. Dabei habe er schwere Kopfverletzungen erlitten, an denen er später starb.

06:51 Uhr | Mit DAB+ zum Fußballfest

Einen Adapter für das Autoradio gewinnen – die Gelegenheit haben Sie heute früh bei uns im Radio (Symbolbild). Bildrechte: Colourbox.de Wenn Sie sich für Fußball interessieren, wissen Sie, dass am Donnerstag die Weltmeisterschaft in Russland beginnt. Auch bei MDR SACHSEN-ANHALT bereiten wir uns auf vier Wochen Fußballfest vor – und Sie können dabei sein. Heute früh können Sie bei meinen Kollegen im Radio einen DAB+-Radio-Adapter für Ihr Auto gewinnen.



Was Sie dafür tun müssen? Beantworten Sie einfach eines unserer kleinen WM-Rätsel – und Sie müssen sich nie wieder über rauschendes Programm ärgern. Die erste Chance gibt's heute Morgen um 7.10 Uhr.

06:44 Uhr | 34 Jahre – 110 Straftaten

110 Straftaten – und ein 34-Jähriger, der sich genau dafür verantworten muss. Klingt bemerkenswert. Ist es auch. Dem Mann wird vorgeworfen, bei der Herstellung von Diesel in Burg rund sieben Millionen Euro Steuern hinterzogen zu haben, zwischen Juli 2010 und Juni 2011. Die Energiesteuer hat der Mann nämlich nicht gezahlt. Er und seine Bande hatten angegeben, lediglich Öle und andere Mittel hergestellt zu haben.

Heute will das Magdeburger Landgericht ein erstes Urteil sprechen. Sollte der Mann verurteilt werden, droht ihm eine Freiheitsstrafe zwischen sechs Monaten und zehn Jahren.

06:33 Uhr | Das war vorige Woche in Sachsen-Anhalt los