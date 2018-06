In Magdeburg hat die Polizei am Sonntagabend bei einem Großeinsatz im Strubepark Drogen sichergestellt. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, kontrollierten die Beamten nach einem anonymen Tipp rund 20 Personen. Auch Polizeihunde waren im Einsatz. Dabei wurden verschiedene Drogen gefunden. Die genauen Ergebnisse der Kontrolle sollen am Montag im Laufe des Tages bekanntgeben werben. In dem kleinen Park mit Spielplatz an der Dodendorfer Straße gab es nach Angaben der Polizei schon häufiger Probleme mit Drogen.

In Sachsen-Anhalt haben viele Fußball-Fans am Sonntagabend die Niederlage gegen Mexiko beim Public Viewing erlebt. Allein am Peißnitzhaus sowie am Opernhaus in Halle versammelten sich jeweils mehrere Hundert Menschen vor einer Großbildleinwand. In Magdeburg setzen etwa Lokale in der Kneipenmeile am Hasselbachplatz auf die WM-Live-Übertragung. Das eigens aufgestellte Zelt des Familienhauses in Magdeburg war ebenfalls gut gefüllt. Auch dutzende Kneipen und Restaurants im übrigen Land hatten Fernseher aufgestellt.