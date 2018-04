06:50 Uhr | Neue Pläne für geschlossenes Krankenhaus in Genthin

In Genthin soll das geschlossene Krankenhaus offenbar wiederbelebt werden. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT wollen die Johanniter investieren und einen Großteil des ehemaligen Krankenhausgeländes nutzen. Sie wollen eine Mischung anbieten aus ambulanter und stationärer Altenpflege. Es soll betreutes Wohnen, WGs für Senioren und auch eine Intensivpflege geben. Außerdem ist eine Kita geplant. Zur Höhe der Investitionssumme und dem Stand der Planungen wurden noch keine Angaben gemacht. Zuvor war ein Versuch gescheitert, aus dem Genthiner Krankenhausstandort ein Gesundheits-und Pflegezentrum zu machen. Benötigte Fördermittel vom Land waren nicht freigegeben worden. Das Genthiner Krankenhaus war im September 2017 nach mehr als 100 Jahren dicht gemacht worden. Zieht hier bald wieder Leben ein? Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

06:42 Uhr | Kinder stoßen Rentnerin Treppe hinunter

In Wittenberg haben Kinder eine Rentnerin eine Treppe hinuntergestoßen. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich die vier Jungen am Park "Schwanenteich" aufgehalten. Drei seien etwa 6 bis 7 Jahre alt gewesen, ein Junge 10 bis 12. Ein Kind soll mit einem Stock gegen Pflanzen geschlagen haben. Als die 83-jährige Frau den Jungen aufgefordert habe, dies zu unterlassen, soll der ältere Junge von der Frau einen Euro gefordert haben. Als die Rentnerin dann die Treppe hinuntergegangen sei, habe sie plötzlich einen Stoß von hinten erhalten und sei daraufhin gestürzt. Sie blieb laut Polizei unverletzt. Der Junge hätte darauf erneut einen Euro gefordert. Erst als ein junger Mann entgegenkam, seien die Jungen geflüchtet. Die Polizei bittet den jungen Mann sowie weitere Zeugen sich zu melden.

06:35 Uhr | Überfall auf Prostituierte in Magdeburg

In Magdeburg ist am Abend eine Prostituierte überfallen worden. Laut Polizei hatten zwei Unbekannte an der Wohnungstür der Frau im Stadtteil Neue Neustadt geklingelt und sich als Freier ausgegeben. Als die Prostituierte die Tür geöffnet habe, sprühten ihr die Täter nach Angaben der Ermittler Pfefferspray ins Gesicht und schlugen auf sie ein. Anschließend flüchteten sie mit den Tageseinnahmen. Die verletzte Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.

06:29 Uhr | Mehr Islamisten in Sachsen-Anhalt

Innenminister Holger Stahlknecht Bildrechte: IMAGO In Sachsen-Anhalt warnt der Verfassungsschutz vor einer Unterwanderung einzelner muslimischer Gemeinden durch Islamisten. Laut Verfassungsschutzbericht trifft das beispielsweise auf eine Moschee in Stendal zu. Dort arbeiteten Mitglieder der islamistischen Muslim-Brüderschaft inzwischen sogar im Vorstand mit. In Sozialen Netzwerken teilten sie Aufrufe zum bewaffneten Kampf gegen Israel. Außerdem hätten sie antisemitische Inhalte gezielt an Kinder vermittelt.



Insgesamt stieg die Zahl der Islamisten im vergangenen Jahr von 150 auf 200. Innenminister Stahlknecht sagte im MDR, es sei eine stärkere Ideologisierung und teilweise auch Radikalisierung zu beobachten. Im bundesweiten Vergleich sei der Anteil der Islamisten von den im Land lebenden Muslimen eher gering.

06:12 Uhr | Whatsapp künftig erst mit 16

Dieses Logo kennt (fast) jeder. Bildrechte: imago/xim.gs Wer ein Smartphone hat, hat höchstwahrscheinlich auch Whatsapp. Der Messengerdienst ist beliebt, weil er so schön praktisch ist. Fotos und Nachrichten lassen sich ganz leicht in alle Welt verschicken. Doch bei Whatsapp stehen Veränderungen an. Wer in Europa den Messenger-Dienst Whatsapp nutzen will, muss in Zukunft mindestens 16 Jahre alt sein. Bisher galt das Mindestalter von 13 Jahren.



Whatsapp reagiert damit auf die neue EU-Datenschutzverordnung. Neue und bestehende Nutzer müssten ab Ende Mai bestätigen, dass sie mindestens 16 Jahre alt seien. Unklar ist, ob und wie das Alter der Nutzer überprüft werden soll.

05:50 Uhr | Wo sich Kinder ihre eigene Stadt schaffen

Wie sieht wohl eine Stadt aus, wenn sie von Kindern erdacht, geplant und gebaut würde? Eine Antwort darauf werden wir am 8. Juni bekommen. Dann nämlich wird auf der halleschen Peißnitzinsel die Kinderstadt 2018 eröffnet. Bisher ist das Vorhaben noch nicht viel mehr als eine eingezäunte Wiese, Container und viel Baumaterial. Und doch werkeln und basteln Groß und Klein unermüdlich, damit die Kinderstadt bald ihrem Namen alle Ehre macht. Am Nachmittag um 15 Uhr gibt es trotzdem schon mal Grund zum Feiern: Der Grundstein wird gelegt.

Was ist die Kinderstadt?

Die Kinderstadt ist ein Spiel, das auf der Peißnitz jedes Jahr von tausenden Kindern gespielt wird. Erwachsene haben in dieser Stadt nur in Ausnahmefällen Zutritt. Die 7 bis 14-Jährigen müssen zuerst Bürger der Stadt werden, können dann einen Beruf wählen und arbeiten. Dafür werden sie mit der Währung "Hallörchen" entlohnt. Sie wählen ihre Regierung, stellen gemeinsam Regeln auf und bauen Häuser. Fünf Wochen lang Kinder an der Macht!

Kinder an die Macht - in der Kinderstadt Halle 2018. Bildrechte: Colourbox.de

05:24 Uhr | Schulpsychologen am Limit

Sachsen-Anhalts Schulpsychologen sind immer häufiger an ihrer Belastungsgrenze. Zu dieser Einschätzung kommt der Landesverband. Nach seinen Angaben gibt es in Sachsen-Anhalt 17 Schulpsychologen. Einer von ihnen sei im Durchschnitt für 14.000 Kinder und Jugendliche zuständig. Empfohlen werde jedoch ein Verhältnis von 5.000 Schülern zu einem Psychologen. Bildungsminister Marco Tullner (CDU) kündigte bereits an, mehr Stellen schaffen zu wollen.

05:13 Uhr | Aprilwetter in Sachsen-Anhalt