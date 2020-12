Wo wir gerade bei neuigkeiten ab Dezember sind: Ab heute können Auszubildende in Sachsen-Anhalt ein vergünstigtes Ticket für Bus und Bahn kaufen. Wie der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt mitteilte, sei das Azubi-Ticket dann ab Januar 2021 gültig und koste monatlich 50 Euro. Es sei ein Angebot für Menschen, die ihre Ausbildung in Sachsen-Anhalt absolvieren oder in Sachsen-Anhalt leben und in einem anderen Bundesland ausgebildet werden. Es gelte für Nahverkehrszüge, Straßenbahnen und Busse in Sachsen-Anhalt.