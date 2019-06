Ich hoffe, Sie sind trocken durch die Nacht gekommen, denn das war gestern gar nicht so einfach. Starkregen und Gewitter sind über weite Teile des Landes gezogen. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, gab es aber keine größeren Schäden. Verletzte seien nicht gemeldet worden. In der Altmark brannte in der Gemeinde Aland eine Scheune. Die Feuerwehr vermutet einen Blitzeinschlag. In Seehausen und Klötze überfluteten starke Regenfälle eine Straße und mehrere Keller.



Wie Jörg Schröder vom MDR-Wetterstudio berichtet, gab es den meisten Regen in Köthen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Hier hat es 20 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde gegeben. Der Elbe hat der Regen auf jeden Fall genutzt: Der Pegel ist um einen Zentimeter gestiegen.

Auch in Magdeburg hat es stark geregnet. Bildrechte: MDR/André Plaul