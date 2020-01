Heute werden wir vom Wetter leider nicht ganz so schön verwöhnt, wie in den ersten zwei Jahrestagen. Die Wolken überwiegen am Himmel, die Sonne kommt nur gelegentlich zum Vorschein. Morgens nieselt es auch vereinzelt, stellenweise ist in den frühen Morgenstunden eine dünne Reifschicht auf den Straßen. Passen Sie also auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 6 und 10, im Oberharz bei 1 Grad.