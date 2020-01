Jedes Jahr aufs Neue aufregend, wer als erstes im neuen Jahr das Licht der Welt erblickt. Am Neujahrsmorgen sind die ersten Babys der 2020er Jahre in Sachsen-Anhalt geboren worden. Im Universitätsklinikum in Halle erblickte um 01.56 Uhr die kleine Jana das Licht der Welt. Nur wenig später wurde im Universitätsklinikum Magdeburg Eloise Elisabeth Damaris geboren.