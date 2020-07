Die Stadt Magdeburg hat erneut eine Quarantäne-Anordnung verhängt – wegen eines positiven Tests auf das neuartige Coronavirus. Wie das Gesundheitsamt weiter mitteilte, ist die Landesaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge betroffen. Die Infektion sei bei einem neu angekommenen Mann eines Ehepaares festgestellt worden. Gemäß der Vorsorge-Regelungen wurde das Paar sofort nach dem Eintreffen in Magdeburg per Abstrich getestet und allein untergebracht. Von der nun verhängten Quarantäne-Maßnahme sind 257 Menschen in der Einrichtung betroffen. Das Ehepaar wurde mittlerweile nach Quedlinburg verlegt, wo es ebenfalls eine Aufnahmestelle gibt. Dort aber gibt es eine speziell für Quarantäne-Fälle vorgehaltene Außenstelle.