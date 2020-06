Gute Nachrichten aus Salzwedel: Dort wird die Grundschule im Stadtteil Perver morgen wieder geöffnet. Alle Tests auf das Coronavirus seien negativ ausgefallen , teilte der Altmarkkreis am Wochenende mit. Heute bleibt die Schule aus organisatorischen Gründen demnach aber noch geschlossen. Weil eine Hort-Mitarbeiterin positiv auf Corona getestet wurde, war die Schule am Donnerstag geschlossen worden . Rund 200 Menschen mussten kurzzeitig in Quarantäne.

In Magdeburg öffnet nach zweiwöchiger Corona-Zwangspause heute wieder die Grundschule "Am Umfassungsweg". Die Schule war Mitte des Monats geschlossen worden, nachdem ein Kind und dessen Mutter positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Die Grundschule "Am Umfassungsweg" liegt in unmittelbarer Nähe mehrerer Hausaufgänge im Stadtteil Neue Neustadt, die komplett unter Quarantäne stehen.



In Magdeburg waren Mitte Juni mehrere Schulen und Jugendclubs geschlossen worden: