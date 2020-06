Glückwünsche und ein dicker Applaus gehen heute Morgen an die Sine-Cura-Schule in Quedlinburg. Die Schule hat, gemeinsam mit dem Behinderten- und Rehabilitationssportverein Sine Cura, den Deutschen Schulsportpreis gewonnen. Grund für den Erfolg ist das Sport- und Bildungskonzept von Schule und Verein . Es sieht vor, Kindern auf spielerische Weise das Wichtigste zu Ernährung, Bewegung und Entspannung näherzubringen. Das macht bundesweit Platz 1 und den Sieg gegen 65 Mitbewerber. Herzlichen Glückwunsch!

Und jetzt zu einer unschönen Meldung: In Eisleben hat ein Unbekannter am Wochenende mit einem Luftgewehr auf Kinder geschossen, die auf einem Spielplatz gespielt haben. Laut Polizei wurde ein zehn Jahre alter Junge dabei im Nacken getroffen. Das Projektil wurde im Krankenhaus bei einer Operation entfernt. Die Polizei hofft nun auf Hinweise möglicher Zeugen.

Wunderschön: die Altmark. Das Archivbild zeigt das 350-Einwohner-Dorf Schinne. Bildrechte: MDR/OPEN house media

Die Altmark ist ein ganz besonderer Landstrich. Wer schon mal dort war und das ländliche Leben mag, weiß, wovon ich rede. Nun werden wieder Blogger gesucht, die durch die Altmark reisen – und anderen die Schönheit von Gardelegen und Co. vermitteln. Die Aktion gibt es inzwischen zum vierten Mal, im Herbst 2020 soll der #AltmarkBlogger auf Mittelalter-Reise gehen. So hat es Andreas Brohm von der Aktionsgruppe "Uchte-Tanger-Elbe" jetzt angekündigt. "Die Tour 2020 steht unter dem Motto 'Hanse, Kaiser und Backsteingotik'."



Wie bewerbe ich mich?

Wer #AltmarkBlogger 2020 werden will, sollte nicht aus der Gegend kommen. Das ist eine Grundvoraussetzung. Die zweite Voraussetzung: Er oder sie sollte auf seinem Blog eine gewisse Reichweite haben – und Lust darauf, die Altmark mit all ihren Facetten zu entdecken. Bewerbungen werden per E-Mail entgegen genommen.