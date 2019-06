Für die neue Agentur für Cybersicherheit gibt es noch immer keinen Standort. Wie das Bundesverteidigungsministerium MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, wird weiterhin in Sachsen-Anhalt und Sachsen gesucht. Auswahlkriterien seien eine geeignete IT-Infrastruktur, militärische Sicherheitskriterien, eine gute Verkehrsanbindung und attraktive Lebens- und Arbeitsbedingungen für das gesuchte Spitzenpersonal.



In der Agentur für Innovation in der Cybersicherheit sollen künftig Schlüsseltechnologien mit Bedeutung für die innere und äußeren Sicherheit finanziert, gefördert und in Deutschland gehalten werden.