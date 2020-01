21.01.2020 | Sachsen-Anhalt am Morgen Morgenticker: Oberlandesgericht verhandelt über antisemitisches Relief

Heute im Morgenticker: Am Oberlandesgericht in Naumburg beginnt der Prozess gegen das antisemitische Relief an der Wittenberger Stadtkirche. Außerdem warnt der Deutsche Wetterdienst vor Missernten in 2020.

Bildrechte: MDR/Marieke Polnik von Johanna Daher, MDR SACHSEN-ANHALT