In Magdeburg ist die zeitweilige Corona-Quarantäne für gut 500 Einwohner zu Ende. In der Nacht zum Sonntag lief die Allgemeinverfügung der Stadt für 18 Hausaufgänge in der Neuen Neustadt und einen Hausaufgang in Salbke aus. Als letzte geschlossene Schule öffnet heute zudem wieder die Grundschule "Westerhüsen" inklusive Hort. Die Quarantäne in Magdeburg war vor gut zwei Wochen angeordnet worden. Eine Frau hatte bei einer Elternversammlung Symptome gezeigt und wurde später positiv getestet – weitere Erkrankte folgten.



Schüler und Arbeitnehmer aus dem Quarantäne-Gebiet müssen nun einen Corona-Test machen. Erst mit einem negativen Ergebnis dürfen sie wieder arbeiten gehen beziehungsweise die Schulbank drücken. Darauf hat Amtsarzt Eike Hennig hingewiesen. Seit dem Wochenende ist dafür eine Fieberambulanz in der Brandenburger Straße eingerichtet. Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) sagte dem MDR, bei den dortigen Tests seien vier positive Corona-Fälle gefunden worden. Die Stadt will nun die Gespräche mit der rümänischen Community aufrecht erhalten. Denn Kommunikationsprobleme und -verzug waren mit verantwortlich für die Quarantäne-Situation.