In der Berg- und Rosenstadt Sangerhausen wird heute nach anderthalbjähriger Jähriger Bauzeit der neue Hort "Poetengang" eingeweiht. Bund und Länder haben hier zwei Millionen Euro investiert. 50 Erstklässler sehen das Gebäude und die hellen, farbenfrohen Räume zum Schulstart heute das erste Mal. 130 Hortkinder der Klassen 2 bis 4 durften am Freitag schon einmal gucken. Der Neubau ist zwar noch nicht ganz komplett , aber alles, was zum Hortbetrieb gehört, ist da – auch zwei Tischkicker gehören dazu. Es gibt Räume zum Bauen, Basteln, für Theaterspiele und eine Kinderwerkstatt. Die Arbeiten am Speisesaal und an den Außenanlagen sollen in sechs bis acht Wochen fertig sein.

In Quedlinburg ist am Abend ein Mann mit tödlichen Schussverletzungen gefunden worden. Einem Polizeisprecher zufolge berichteten Augenzeugen, dass er von einem anderen Mann erschossen wurde. Anschließend sei der Angreifer per Fahrrad in Richtung Innenstadt geflüchtet.



Noch am Abend nahm die Polizei die Fahndung per Hubschrauber auf. Am Tatort wurden Spuren gesichert. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.



Aus dem Lagezentrum der Polizei hieß es am Morgen, man wolle sich aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht weiter äußern.