Die Zahl der Corona-Neuinfizierten in Deutschland hat die Schwelle von 7.000 innerhalb von 24 Stunden überschritten. Das Robert Koch-Institut meldete am Morgen 7.334 registrierte Ansteckungen. Die Zahl der neuen Covid-Todesfälle fällt im Vergleich zum Vortag – mit 24 statt 33 – jedoch geringer aus.



Wichtig zu erwähnen: Allein festzustellen, dass es täglich mehr Neuinfizierte als während der ersten Welle in Deutschland gibt, greift zu kurz. Natürlich wird aktuell deutlich mehr getestet als noch vor Monaten. Und: Die Analyse der Zahlen ist fortgeschritten. Neben der Reproduktionszahl R, also der rechnerisch ermittelten durchschnittlichen Ansteckung, gibt es nun eine neue Kennzahl, den Dispersionsfaktor k. Er sagt etwas über die durschnittliche Streuung aus, also wie sehr eine Ansteckung weitere nach sich zieht.



Wenn Sie mehr dazu erfahren wollen, gucken Sie mal in unser aktuelles Corona-Update, das Sie sich als Newsletter bestellen können.