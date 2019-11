Fünf Männer sollen im Januar diesen Jahres einen Mann auf offener Straße in Dessau überfallen und lebensgefährlich verletzt haben. Am Dessauer Landgericht beginnt heute der Prozess gegen die Angeklagten im Alter von 22 bis 34 Jahren. Ihnen wird versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

In der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber (ZASt) in Halberstadt wird offenbar die Sicherheit erhöht. Das berichtet die Volksstimme. Demnach soll unter anderem der Wachschutz verstärkt werden. Hintergrund seien vermehrte Konflikte und Übergriffe in der ZASt. Bis Ende Oktober wurden dem Bericht zufolge vier Wachleute, 38 Aslybewerber und eine Sozialarbeiterin bei Zwischenfällen verletzt. Insgesamt seien mehr als 260 Strafverfahren unter anderem wegen Körperverletzungen, Sachbeschädigungen und Sexualdelikte eingeleitet worden. Die Ordnungs-Dezernentin des Landkreises Harz spricht in der Zeitung von einer veränderten Sicherheitslage. In der Erstaufnahmestelle würden inzwischen viele Asylsuchende ohne große Bleibeperspektive leben.