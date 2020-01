Produktionsleiter Wolfram Wehr-Reinhold begründete dies MDR SACHSEN-ANHALT so: "Es ist halt eine unserer kleinsten Hallen, wir spielen sonst in großen Arenen". So seien in Halle die Zuschauereinnahmen deutlich geringer, dafür die Hallen-Mietkosten hoch. Bildrechte: MDR/Gaby Conrad