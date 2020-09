Das Wichtigste am Morgen

07:28 Uhr | Sachsen-Anhalt will Jugendhilfe-Einrichtungen unterstützen

Sachsen-Anhalt will im Zuge der Corona-Pandemie die Jugendhilfe-Einrichtungen im Land stärker finanziell unterstützen. Wie das Sozialministerium mitteilte, sollen Einnahmeausfälle abgefedert werden. Gedacht ist das Geld für Kinder- und Freizeithäuser sowie Familienferienstätten. Das Ministerium nimmt bis Mitte November Anträge entgegen.

07:12 Uhr | Prozess: Rentner verschleppt, gefoltert und getötet

Am Dessauer Landgericht beginnt heute der Prozess um den gewaltsamen Tod eines Rentners in Zahna-Elster im Kreis Wittenberg. Bildrechte: imago/Steffen Schellhorn In Dessau-Roßlau beginnt heute der Prozess um den gewaltsamen Tod eines Rentners in Zahna-Elster im Kreis Wittenberg. Ein 54-Jähriger muss sich wegen Freiheitsberaubung, Misshandlung und Mordes verantworten. Laut Anklage soll er den Rentner im Januar vergangenen Jahres zufällig getroffen haben. Der vorbestrafte mutmaßliche Täter kannte den 77-jährigen Ex-Polizisten, weil der in einem Strafverfahren gegen ihn ausgesagt hatte. Aus Wut darüber soll er den Rentner verschleppt und gefoltert haben. Anschließend habe der Angeklagte das Opfer in einen Wassergraben gelegt, wo es ertrank. Nach dem Täter war unter anderem mit einem Massengentest gesucht worden. Der Angeklagte bestreitet die Tat.

06:56 Uhr | Bericht: mehrere Corona-Impfstoffe möglich

In Deutschland werden möglicherweise mehrere Corona-Impfstoffe zugelassen. Bildrechte: IDT Biologika In Deutschland werden möglicherweise mehrere unterschiedliche Corona-Impfstoffe zugelassen. Wie die Zeitungen der "Funke Mediengruppe" schreiben, geht davon das Robert-Koch-Institut aus. Die stellvertretende Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Wicker, sagte, angesichts der großen Zahl an potenziellen Herstellern, sei es wahrscheinlich, dass es am Ende mehrere Zulassungen gebe. Möglicherweise seien dann einzelne Impfstoffe für bestimmte Bevölkerungsgruppen besonders geeignet - zum Beispiel für Ältere.

06:36 Uhr | Viele Rechtsextremisten besitzen Waffenerlaubnis

In Sachsen-Anhalt haben immer mehr Rechtsextremisten und Reichsbürger eine Waffenerlaubnis oder einen kleinen Waffenschein. Bildrechte: dpa In Sachsen-Anhalt haben immer mehr Rechtsextremisten und Reichsbürger eine Waffenerlaubnis oder einen kleinen Waffenschein. Nach Angaben des Innenministeriums sind dem Verfassungsschutz derzeit 61 Extremisten bekannt, die darüber verfügen. Damit dürfen sie entweder Waffen besitzen oder erlaubnisfreie Waffen wie Schreckschusspistolen bei sich tragen. Innenminister Holger Stahlknecht äußerte sich besorgt. Er sagte dem MDR, er rufe die Behörden auf, die Fälle noch einmal genau zu überprüfen.

06:17 Uhr | Corona: 130 Berufsschüler in Salzwedel unter Quarantäne

Und wir bleiben noch bei Corona: In Salzwedel stehen etwa 130 Schülerinnen und Schüler der Berufsschule aktuell unter Quarantäne. Ein Lehrer wurde nach Angaben des Altmarkkreises positiv auf Corona getestet. Bei einem weiteren sei das Ergebnis nicht eindeutig ausgefallen. Etwa 100 Schüler werden am Mittwoch an zwei Standorten in Salzwedel getestet. Ein Ergebnis wird am Freitag erwartet. Etwa 30 Schüler stammen aus anderen Landkreisen und sollen dort untersucht werden. Auch in Querfurt im Saalekreis sind zwei Schüler der Sekundarschule positiv auf Corona getestet worden. Für sie und die Kontaktpersonen gilt eine häusliche Quarantäne.

05:58 Uhr | Neue Corona-Verordnung: Zuversicht in der Gastronomie