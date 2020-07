Es klingt wie eine Wiederauferstehung: Die Maschinenbaufirma Meyer Burger in Sachsen-Anhalt will in die Herstellung von Solarzellen einsteigen. Das wurde gestern bekannt. Wir erinnern uns: In dem Bereich sind erst vor wenigen Jahre zig Arbeitsplätze in Sachsen-Anhalt verloren gegangen. Unser Politik-Reporter Ronald Neuschulz schrieb in seinem Beitrag treffend: "Der Niedergang der Solarmodulproduktion war einer der härtesten wirtschaftlichen Schläge, die Sachsen-Anhalt in den letzten Jahren verkraften musste. Mit Dumpingpreisen hatten asiatische Anbieter seinerzeit deutsche Solarmodulhersteller in die Pleite getrieben."