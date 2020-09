In Gardelegen ist ab Donnerstag das neue Dokumentations-Zentrum in der Gedenkstätte Feldscheune Isenschnibbe für Besucher geöffnet. 75 Jahre nach dem Massaker war es am Dienstag offiziell von Bundespräsident Steinmeier eingeweiht worden. Dabei rief er dazu auf, die Erinnerung wachzuhalten. Gardelegen stehe für viele kleine Orte in Deutschland, in denen es am Ende des Krieges Verbrechen gegeben habe. Nahe der Stadt Gardelegen waren am 13. April 1945 mehr als 1.000 KZ-Häftlinge ermordet worden.