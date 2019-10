Buchholz kritisierte, dass bei dem Insolvenzverfahren in Eigenregie keine Linie erkennbar sei. Der chinesische Konzern Han-Energy wolle offenbar aus dem Hauptstandort in Thalheim ein Servicecenter mit 20 bis 50 Mitarbeitern machen. Dabei gehöre Solibro zu den innovativsten Solarunternehmen in ganz Europa. Solibro stellt Dünnschicht-Solarmodule her. Im August stellte der Betrieb mit 220 Beschäftigten Insolvenzantrag.