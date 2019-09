20.09.2019 | Der Morgenticker für Sachsen-Anhalt Magdeburger Stadtrat beschließt mehr Klimaschutz

Heute Früh im Morgenticker: In Magdeburg soll in Zukunft strenger auf Klimaschutz geachtet werden. Das hat der Stadtrat am Donnerstagabend beschlossen. Und: Globaler Klimastreik auch vielerorts in Sachsen-Anhalt.

