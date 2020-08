Das neuen Amazon-Logistikzentrum in Osterweddingen in der Börde nimmt ab heute Schritt für Schritt den Betrieb auf. Der Sprecher des Online-Lieferdienstes Stephan Eichenseher sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Zahl der Mitarbeiter werde bewusst nur langsam hochgefahren. Grund seien zum einen die Corona-Schutzmaßnahmen, zum anderen Tests der Produktionsabläufe. In der ersten Woche werde mit nur und 150 Mitarbeitern gestartet. Bis zum Ende des Jahres sollen den Angaben zufolge dann rund 1.000 Männer und Frauen in neuen Amazon-Logistikzentrum in Osterweddingen beschäftigt sein.