Das ist an diesem Freitag wichtig:

07:22 Uhr | Feuer in Wanzleben: Ermittlungen wegen Brandstiftung

Nach dem Feuer in einer ehemaligen Asylbewerber-Unterkunft in Wanzleben gestern Nacht wird wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt. Eine ausländerfeindliche Tat könne bislang aber ausgeschlossen werden, so die Polizei. Das Mehrfamilienhaus wird derzeit von einer privaten Firma bewirtschaftet, die die Wohnungen ausschließlich an ausländische Personen vermietet.



Das Feuer war in einem Zimmer ausgebrochen. Es breitete sich auf ein zweites aus. Zwei Menschen wurden verletzt. Nach Angaben der Eigentümer beläuft sich der Schaden auf ca. 100.000 Euro

07:10 Uhr | Prozess um Schüsse vor Magdeburger Shisha-Bar beginnt

Vergangenen Sommer sorgte der Magdeburger Hasselbachplatz für unrühmliche Schlagzeilen: Es fielen Schüsse auf eine Shisha-Bar. Eine größere Gruppe von Männern hatte die Bar zweimal angegriffen und dort randaliert. Ihnen wird ab heute vor dem Landgericht Magdeburg der Prozess gemacht.



Vier Männer im Alter zwischen 20 und 23 Jahren müssen sich verantworten. Sie stammen aus Tschetschenien. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass mit den Überfällen auf die Shisha-Bar Schutzgeld erpresst werden sollte. Allerdings sieht das Gericht dafür zu wenige Beweise. Darum sind die Männer nur wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung angeklagt. Drei der Angeklagten sitzen seit den Vorfällen Mitte August in U-Haft.

06:55 Uhr | Presseschau: Der Blick in die Zeitungen

• Thales Bürgermeister Thomas Balcerowski will dem Vadalismus in der Stadt nicht weiter tatenlos zusehen. Nun gibt es in der Harzstadt eine Art "Kopfgeld" in Höhe von 1.000 Euro für Hinweise, die zu Tätern führen. Das berichtet heute die Mitteldeutsche Zeitung (€).

In Halberstadt müssen Mieter für Vermieter-Schulden büßen. Bildrechte: Colourbox.de • Heizung aus in Halberstadt: Weil ein Vermieter mit Sitz in Helmstedt schon länger seine Rechnungen bei den Stadtwerken nicht zahlt, drehen diese den Hahn zu. Ab Montag wird für über 100 Mieter in Halberstadt die Wasser- und Wärmeversorgung eingestellt, wie die Volksstimme heute berichtet.



• Dem Deutschen Start-Up Award (gewonnen hat Christian Kroll aus Wittenberg, mehr dazu hier) widmet das Handelsblatt heute eine Doppelseite. Im Interview erklärt Jury-Mitglied Jeannette zu Fürstenberg: "Ich hoffe, dass der Preis eine Strahlkraft entfaltet – über die Szene hinaus auch in die Industrie und die Politik." Die jungen Unternehmer hätten Antworten auf Fragen, die die Wähler aktuell beschäftigten, so die Investorin.

06:40 Uhr | Protest der Bauern – Worum es wirklich geht

Gestern sind bundesweit Landwirte auf die Straße gegangen. So auch in Sachsen-Anhalt – in Magdeburg und in Dessau. Dort zogen sie mit Traktoren und Transparenten vor das Umweltbundesamt. Grund des Protests: Die Bauern fühlen sich zu Unrecht mit der geplanten Düngemittelverordnung gegängelt. Ihr Argument: Hohe Nitratbelastungen haben ihre Ursache zum Teil noch in der Vergangenheit. In der Kritik stehen auch die durchgeführten Messungen.