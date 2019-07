In Magdeburg mussten am Morgen rund 40.000 MDCC-Kunden zeitweise ohne Telefon und Internet auskommen. Wie das Telekommunikations-Unternehmen mitteile, dauerte die Störung sechs Stunden von 1 Uhr bis heute Morgen um 7 Uhr. Grund war ein Problem an einer zentralen technischen Komponente. Von der Störung betroffen waren alle Privat- und Geschäftskunden in Magdeburg.

Im Salzlandkreis ist gestern Abend ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei war der Mann an einer Kreuzung zwischen Hoym und Frose mit einem Auto zusammengestoßen. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er wenig später im Krankenhaus starb. Der Beifahrer im Auto musste ebenfalls ins Krankenhaus. Die Unfallursache ist noch unklar.

Die anhaltende Trockenheit sorgt auf der Elbe weiter für Flaute. Schon seit Tagen legen beispielsweise in Roßlau und Aken keine Schiffe mehr an. Grund ist der niedrige Wasserstand. Aktuell sind es in Aken nur noch 39 Zentimeter. Das geht aus einer Übersicht der Wasserstraßen und Schifffahrtsverwaltung hervor. In Magdeburg an der Strombrücke beträgt der Wasserstand aktuell 50 Zentimeter, in Barby im Salzlandkreis 29 Zentimeter.