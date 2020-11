Die Städte Wittenberg, Bitterfeld-Wolfen und Köthen beteiligen sich heute am internationalen Aktionstag gegen Gewalt an Frauen. So werden in Köthen ab heute das Rathaus und die Jakobskirche orange angestrahlt, auch in Wittenberg soll das Rathaus in dieser Farbe erstrahlen. Orange steht seit vielen Jahren für die weltweiten Aktionstage mit denen Organisationen auf die anhaltende Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen. Die Aktionstage enden offiziell am 10. Dezember - dem internationalen Tag der Menschenrechte.