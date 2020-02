Nach allem, was wir nach Gesprächen mit Rettungsleitstellen heute Morgen erfahren haben, sieht die Lage aktuell wie folgt aus: Im Landkreis Harz hat Sturmtief "Sabine" besonders zugeschlagen, Rettungskräfte waren bis 4 Uhr 140 Mal im Einsatz. In der Altmark gab es bislang 75 Einsätze, vor allem wegen umgestürzter Bäume. Vereinzelt sind laut Leitstelle auch Keller mit Regenwasser voll gelaufen. In Lüderitz deckte der Sturm mehrere Dächer ab. Etwa 40 Einsätze gab es im Salzlandkreis: In Egeln knickte an der Bundesstraße 185 eine Ampelanlage um.



In den anderen Landkreisen Sachsen-Anhalts halten sich die Zahlen der Einsätze bislang in Grenzen.