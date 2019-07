Da bin ich aber mal gespannt: Archäologen haben in der Altstadt von Halle Funde aus über 2.500 Jahren geboren. Gegraben wurde drei Monat lang in der Nähe des Marktes. Die Ergebnisse sollen heute ab 11 Uhr am Fundort vorgestellt werden. Super, da ist der Morgenticker schon vorbei, das können wir uns alle entspannt anschauen.

Andreas Obst kommt aus Halle und ist Basketballspieler – und zwar der beste, den Sachsen-Anhalt jemals hatte. In der vergangenen Saison hat der 22-Jährige in Spanien gespielt. Doch jetzt kehrt der Aufbauspieler zurück in die Bundesliga und schließt sich Ulm an.