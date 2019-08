Guten Morgen, Sachsen-Anhalt! Alles, was seit dem späten Abend im Land passiert ist oder heute wichtig wird, gibt es hier bis 11 Uhr im Überblick mit Olga Patlan .

Autofahrer unter Ihnen müssen jetzt ganz stark sein: Gleich zwei Unfälle sorgen heute Morgen für größere Probleme im Berufsverkehr. Die A9 ist in Richtung Berlin zwischen Dessau-Süd und Dessau-Ost nach einem LKW-Unfall gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, waren in einem Baustellenbereich ein Sattelzug und ein Kleintransporter zusammengestoßen. Ein Fahrer wurde dabei verletzt. Durch den Unfall ist die provisorische Leitplanke erheblich beschädigt worden. Bergung und Reparatur könnten noch Stunden dauern.

Auf der A2 sind in Richtung Berlin zwischen Burg-Ost und Theeßen drei Lastwagen zusammengestoßen. Die Polizei hat deshalb zwei von drei Fahrspuren gesperrt. Bei dem Unfall hat einer der Lastwagen Ladung verloren. Auf der Straße liegen jetzt zahlreiche Kartoffeln. Unklar ist, wie lange die Aufräumarbeiten dauern. Verletzt hat es nach ersten Meldungen nicht gegeben.

So richtig Sommer noch nicht, aber zumindest wird es wieder wärmer und sonniger. Heute ziehen zwar gebietsweise noch Wolken und Schauer durch, am Nachmittag kämpft sich die Sonne aber durch. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 25 Grad. Am Wochenende wird es dann etwas wärmer.