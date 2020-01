Bei aller guten Laune, die so ein Morgenticker eigentlich verbreiten soll: Die globale Nachrichtenlage ist heute Morgen nicht die beste.



Einerseits hat der Iran in den vergangenen Stunden US-Truppen und ihre Verbündeten im Irak mit Raketen angegriffen. Zwei Militärstützpunkte wurden befeuert. Der Iran selbst spricht von Vergeltung. In der Nähe eines Stützpunkts, im Erbil, sind auch über 100 Bundeswehrsoldaten stationiert. Laut Einsatzführungskommando kamen sie nicht zu Schaden.



Außerdem gibt es Meldungen, dass ein Ukrainisches Passagierflugzeug in der Nähe der Iranischen Hauptstadt Teheran abgestürzt ist.



Über den laufend aktuellen Stand informieren unsere Kollegen von tagesschau.de: