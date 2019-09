Der Hallesche FC hat am Montag offiziell Einspruch gegen die Wertung des Drittligaspiels am Samstag gegen Preußen Münster eingelegt. Grund sei ein Regelverstoß des Schiedsrichters bei einem Spielerwechsel in der 83. Minute. Halle war dadurch kurzzeitig in Unterzahl. In dieser Zeit traf Münster zum 2:2-Endstand. HFC-Sportdirektor Heskamp sagte, man sei es der Mannschaft und den Fans schuldig, nichts unversucht zu lassen.

Aufregung nach der Torentscheidung Bildrechte: imago images/VIADATA