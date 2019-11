06:32 Uhr | Leuchtende Himmelsscheibe von Nebra

Das ist doch mal ein Anblick. Gestern Abend ist der Abschluss des Lichterfestes in Halle gefeiert worden. Neben einem großen Feuerwerk war der Höhepunkt die Nachbildung der Himmelsscheibe von Nebra, als gigantische Lichtskulptur aus mehr als 14.000 brennenden Kerzen. Wirklich schön. Rund 50.000 Gäste besuchten das diesjährige Lichterfest in Halle. Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

06:18 Uhr | Schadewachten wegen Baumfällungen in Stendal gesperrt

Auch in Stendals Innenstadt müssen Sie sich ab heute auf Behinderungen einstellen. Die ehemalige Prachtstraße Schadewachten wird für Baumfällungsarbeiten voll gesperrt. Im kommenden Jahr müssen die Leitungen in der Straße erneuert werden. Dabei würden die Bäume mitunter so stark beschädigt, dass sie die Arbeiten ohnehin nicht überstehen würden, so die Stadt.

Zuvor hatten die Pläne, die knapp 30 Linden rechts und links der Straße zu roden, bei den Bürgern für Unverständnis gesorgt. Die Stadt hatte das Vorhaben verteidigt. Nach Abschluss der Bauarbeiten sollen 30 neue Linden im Schadewachten sowie 60 weitere Bäume im Stadtgebiet nach Angaben der Stadt gepflanzt werden.

05:58 Uhr | Umbau am Bernburger Busbahnhof beginnt

Autofahrer, Busreisende und Fußgänger müssen sich ab heute auf Veränderungen in Bernburg im Salzlandkreis einstellen. Der Busbahnhof soll von vier auf sechs Haltepunkte erweitert werden. Für die Bauarbeiten werden die Bushaltestellen am Karls- und Rheineplatz 300 Meter weiter an den Einmündungen Neue Straße und Steinstraße als Ersatzhaltestellen eingerichtet.

Auch fallen im Zuge der Arbeiten im November 180 Parkplätze in der Innenstadt weg. Im Dezember nächsten Jahres soll der erweiterte Busbahnhof in Bernburg an gewohnter Stelle in Betrieb gehen.

05:32 Uhr | Milde Temperaturen