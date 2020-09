Das sind die Topthemen am Donnerstag-Morgen:

06:32 Uhr | Schelldorf/Altmark: Schulbus brennt vollständig aus

In Schelldorf bei Tangerhütte an der Elbe ist ein Schulbus komplett ausgebrannt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war das Feuer am Mittwochnachmittag im Motorraum ausgebrochen. Das Gerippe des Busses konnte nur noch von einem Spezialkran geborgen und abtransportiert werden. Fünf Feuerwehren aus der Einheitsgemeinde Tangerhütte waren im Einsatz. Personen seien nicht verletzt worden. Der Fahrer hatte den Qualm bemerkt, den Bus gestoppt und die Fahrgäste in Sicherheit gebracht.

06:18 Uhr | Auch HFC plant Testspiel mit Zuschauern

Auch Fußball-Drittligist Hallescher FC will sein geplantes Test-Spiel gegen Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig vor Zuschauern austragen. Das teilte der Verein am Abend mit. Man habe Grünes Licht für das Hygienekonzept vom Gesundheitsamt bekommen. Somit dürfen 3.200 Zuschauer in den Erdgas-Sportpark kommen. Tickets werden ausschließlich online angeboten. Das Spiel ist am 12. September geplant.

Der 1. FC Magdeburg darf sein Testspiel gegen Wolfsburg am Sonnabend ebenfalls vor Publikum austragen. Auch hier wurde das Hygienekonzept behördlich akzeptiert.

06:00 Uhr | Städte und Gemeinden planen Weihnachtsmärkte

Die Städte und Gemeinden in Sachsen-Anhalt arbeiten an Konzepten für die Weihnachtsmärkte im Corona-Jahr. So berät am heute der Stadtrat von Magdeburg, ob man bereits am 19. November mit dem Weihnachtsmarkt und den Lichterwelten beginnen könne. In Halle wird geplant, neben dem Marktplatz unter dem Motto "Weihnachtsstadt" auch die angrenzenden Straßen einzubeziehen.

Gedränge auf dem Weihnachtsmarkt, wie hier in Quedlinburg, soll es in diesem Jahr nicht geben. In Merseburg, Bad Lauchstädt und Bernburg überlegen die Verantwortlichen, durch eine größere Fläche auch größere Abstände zwischen den Besuchern zu ermöglichen oder nur einer bestimmten Anzahl von Menschen Zutritt zum Weihnachtsmarkt zu gewähren. Auch regelmäßige Kontrollen solle es geben.



Am Dienstag hatte die Landesregierung bekanntgegeben, dass in Sachsen-Anhalt Weihnachtsmärkte trotz der Pandemie stattfinden könnten. Laut Sozialministerin Petra Grimm-Benne ist dabei die Voraussetzung, dass die Corona-Fälle im Land nicht drastisch zunehmen. Außerdem müssten Hygienekonzepte vorgelegt werden. Übrigens: In gut zwölf Wochen ist schon der 1. Advent.

05:41 Uhr | So klingt die neue Ratsglocke von Sangerhausen

Sangerhausen hat nach 80 Jahren wieder eine Ratsglocke. Sie wurde am Dienstag gegossen – von Gießern aus der Eifel. Sie hatten bereits der Marienkirche zu neuen Glocken verholfen.