Flugzeug-Fans aufgepasst: In Stendal findet aktuell die Deutsche Meisterschaft im Segelfliegen statt. Auf dem Flugplatz Stendal-Borstel messen sich die besten deutschen Piloten in der Offenen und Doppelsitzer-Klasse. Die Meisterschaft ist gleichzeitig auch die Generalprobe für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr, so Henning Schulte, Präsident des Landesluftsportverbandes Sachsen-Anhalt. Die diesjährigen Wettbewerbsflüge finden täglich bis zum 19. Juli statt. Zuschauer sind willkommen und es kostet keinen Eintritt.

Zu der anhaltend hohen Brandgefahr machen sich SPD-Landtagsabgeordneten Rüdiger Erben und Jürgen Barth Gedanken. Sie fordern den Einsatz von Löschpanzern bei Waldbränden in Sachsen-Anhalt. Nach Angaben der Abgeordneten sind solche Fahrzeuge in anderen Bundesländern bereits im Einsatz. Hierzulande sei das bislang nicht der Fall, obwohl die Technik auch in Sachsen-Anhalt verfügbar sei.



Erben und Barth hatten am Freitag einen Unternehmer in Seehausen in der Altmark besucht, der mit einem Löschpanzer im mecklenburgischen Lübtheen im Einsatz war. Laut Erben wären die gepanzerten Fahrzeuge insbesondere gefragt, wenn Einsatzkräfte durch im Wald befindliche Alt-Munition gefährdet seien.