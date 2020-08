Der Ärzteverband Marburger Bund hat vor einer Rückkehr der Fans in die Stadien der Fußball-Bundesliga gewarnt. Die Vorsitzende Susanne Johna sagte in der "Neuen Osnabrücker Zeitung", die Gefahr von Massenansteckungen sei real. Wenn man Pech habe, breite sich das Virus wie ein Lauffeuer aus. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten heute in einer Videokonferenz über die Rückkehr von Fans in die Stadien. Die DFL (Deutsche Fußball Liga) hat bereits letzte Woche über ein mögliches Szenario mit Fußballfans in Stadien diskutiert und sich für Fans in der 1. und 2. Bundesliga ausgesprochen – unter bestimmten Bedingungen. Für die dritte Liga spricht die DFL dabei jedoch nicht. Sie organisiert nur den Spielbetrieb der oberen Spielklassen. Der DFB ist für die dritte Liga zuständig.