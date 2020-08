Die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau versteigert ausgemusterte Dienstautos. Am Dienstag kommen 22 Fahrzeuge unter den Hammer. Den Autos kann man am Montag zwischen 11 und 14 Uhr auf dem Gelände der Polizeiinspektion in der Kühnauer Straße in Dessau schon mal unter die Motorhaube schauen. Mit dabei sind auch zwei VW-Transporter, sowie zwei Motorroller. Alle Fahrzeuge haben schon einige Kilometer auf dem Tacho, sind aber, wie die Polizei versichert, in einem fahrbereiten Zustand. Die Versteigerung selbst beginnt am Dienstag um 11 Uhr.