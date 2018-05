Mühlentag an Pfingstmontag Diese Mühlen in Sachsen-Anhalt sind geöffnet

Mal werden sie mit Wasser angetrieben, mal mit Wind. Eines aber haben mehr als 40 Mühlen in ganz Sachsen-Anhalt gemeinsam: Sie sind beeindruckende Zeugnisse längst vergangener Zeiten – und öffnen an Pfingstmontag ihre Türen. MDR SACHSEN-ANHALT gibt einen Überblick, wo Sie am Feiertag Mühlenfest feiern können.