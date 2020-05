Der Musiker Sebastian Raetzel im Gespräch mit MDR-Redakteur Tobias Kluge. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Gregor Schienemann

Der Sänger, den einige von der Band THE BASEBALLS kennen, hofft auch noch, dass die große Herbsttour stattfinden wird, wenngleich er sagt, er "sei Realist und kann es sich doch kaum vorstellen, dass das noch klappt".



Ihr neues Album wollen sie trotzdem aufnehmen – im Home-Office. Ähnlich wie beim Songprojekt aus Magdeburg, wo aller Hand Musiker der Stadt zuhause ihre Gesangsspuren zu "Die Welt steht still" eingesungen haben und dann an die Produzenten verschickt haben, wird wohl auch das neue Baseballs-Album entstehen. Die Bandmitglieder wohnen in Deutschland verstreut und da geht das nun mal in diesen Zeiten nicht anders.