Musikpodcast Kluges Proberaum: Aktionswoche mit Bands von hier

Es ist März 2020, ein Freitagnachmittag in Halle am Steintor Varieté. Kurz vorm ersten Lockdown treffe ich Peter Maffay. Ein entspannter Typ, der sich nach langer Autofahrt erst mal ein kleines Bierchen bringen lässt. Ich bin stolz, dass ich Peter auch für meinen Podcast treffen kann und wir den ganzen Nachmittag Zeit haben, über alles zu plaudern, was uns in den Sinn kommt. Natürlich sprechen wir auch viel über seine Liebe zu Frau und Kind und dem damit verbundenen neuen Lebensmittelpunkt in Halle. Eine Stadt, die er richtig mag und in der man Peter Maffay durchaus auch Kinderwagen schiebend an der Peißnitz begegnen kann.



Er musste gerade seine Tour absagen, damals noch aus anderen Gründen. Inzwischen sind die Konzerte, auch das in der Getec Arena in Magdeburg, mehrmals verschoben worden aufgrund von Corona. Maffay fällt natürlich auf die Füße, hat genügend Rücklagen und Einnahmen. Andere Musiker haben es da deutlich schwerer.