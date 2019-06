Nach Angaben des Verbands deutscher Musikschulen (VdM), dem Dach- und Trägerverband der öffentlichen Musikschulen in Deutschland, gibt es in Sachsen-Anhalt 20 öffentliche Musikschulen. Hinzu kommen sechs private Musikschulen sowie private Musiklehrer.

Der Geschäftsführer des Landesmusikrats Sachsen-Anhalt , Claus Dietmar George, sagt MDR SACHSEN-ANHALT: "Von der Zahl her sind die Musikschulen in Sachsen-Anhalt erstmal ausreichend. Aber: Die Zahl der beschulten Kinder ist zu niedrig."

Nach Angaben im Statistischen Jahrbuch der Musikschulen des VdM von 2018 haben die öffentlichen Musikschulen in Sachsen-Anhalt 24.635 Schüler. Davon sind die meisten, genauer 20.710 Schüler, unter 19 Jahre alt. George sagt: "Nur etwa neun Prozent der Kinder in Sachsen-Anhalt besuchen eine öffentliche Musikschule, also nicht einmal jedes zehnte. Das sind viel zu wenige." Er nennt einen Vergleich: "In Baden-Württemberg etwa liegt der Anteil der Kinder, die an Musikschulen gehen, zwischen 66 und 80 Prozent." Das auch in Sachsen-Anhalt zu erreichen, sei im Moment ein unrealistisches Ziel. "Aber etwa 15 bis 20 Prozent der Kinder wollen wir unterrichten."