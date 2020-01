Nun übernimmt Bauer also auch die Mitteldeutsche Zeitung. Dies hatte sich seit Monaten abgezeichnet, Gerüchte gab es schon länger. Wie werden sich wohl am Mittwoch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Mitteldeutschen Zeitung in Halle gefühlt haben, als die Bauer-Verlagsspitze in Halle auf das Gelände kam? Die einst so stolze Mitteldeutsche Zeitung muss nun mit dem ungeliebten Nachbarn aus dem Norden zusammenarbeiten.