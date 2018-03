Winterdienst Nach Schnee-Wochenende weiterhin Probleme

Schnee und Eis sorgen in Sachsen-Anhalt am Montag immer noch für Behinderungen im Straßen- und Bahnverkehr. Laut Polizei sind kleinere Kreisstraßen zwischen Orten im Süden des Landes teilweise noch nicht geräumt. Landes- und Bundesstraßen seien aber mittlerweile frei. Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld beispielsweise sind nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT alle verfügbaren Kräfte des Winterdiensts im Einsatz.

Auf der Kreisstraße zwischen Kleinbadegast und Pfriemsdorf sind Winterfahrzeuge wegen einer riesigen Schneewehe an ihre Grenzen gestoßen. Dort kommt laut Winterdienst nun ein Radlader zum Einsatz. Ähnlich sieht es auf der Straße zwischen Werben und Mösthinsdorf im Saalekreis aus: Auch da wird ein Radlader den Schnee räumen. Im Salzlandkreis sind Einsatzkräfte seit 3 Uhr morgens im Einsatz; insbesondere um Aschersleben. Im Landkreis Börde gab es südlich von Oschersleben Schneeverwehungen. Straßen sind dort nicht gesperrt. Die Straßenmeisterei Wernigerode habe am Wochenende etwa 600 Tonnen Streusalz aufgebracht, sagte der Regionalbereichsleiter vom Landesstraßenbau, Stefan Hörold, MDR SACHSEN-ANHALT. "So eine Kältewelle im März ist nicht so außergewöhnlich", ergänzte er.

Am Sonntag hatten Schneeverwehungen für Probleme auf den Straßen gesorgt. Autos waren in Schneewehen steckengeblieben oder mussten Umleitungen fahren. Der Winterdienst war einem Polizeisprecher zufolge mit dem Räumen der Straßen nicht hinterhergekommen.

Nach dem Schneechaos bei der Bahn im Raum Halle und Leipzig fahren die meisten Züge am Montag dort wieder nach Plan. Vereinzelt seien noch Strecken von Verspätungen und Zugausfällen wegen des Schnees betroffen gewesen, teilte die Deutsche Bahn am Montagmorgen mit. Grund dafür seien Weichenstörungen durch Schnee und Eis rund um den Leipziger Hauptbahnhof gewesen.

Die "Allianz pro Schiene" hat nach dem Bahnchaos um Leipzig und Halle die Bundesregierung kritisiert . Vorstandsmitglied Markus Hecht sagte dem MDR, das Verkehrsministerium sei in dieser Situation sehr, sehr still. Die Bahn bleibe sich selbst überlassen. Hecht warf der deutschen Politik vor, sie wolle nur eine "Schönwetterbahn", die wenig koste.

Die Stadt Halle hat bereits am Sonntag über die App KATWARN vor herabfallenden Eiszapfen und Dachlawinen im Stadtgebiet gewarnt. An vielen Dächern haben sich gefährliche Eiszapfen gebildet. Der Sonnenschein taut sie nun an. Die Feuerwehr war ausgerückt, um Eiszapfen in mehreren Straßenzügen zu beseitigen. Zum Beispiel war die Große Ulrichstraße wegen eines Feuerwehreinsatzes am Sonntagnachmittag vorübergehend für Verkehr und Straßenbahn voll gesperrt. Vor allem Fußgänger sollten in der Nähe von Gebäuden Vorsicht walten lassen.