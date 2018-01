Gleichgeschlechtliche Paare Ehe für alle bislang kaum nachgefragt

Die Ehe für alle ist in Sachsen-Anhalt bislang kaum nachgefragt worden. Gleichgeschlechtliche Ehen würden nicht häufiger geschlossen als die zuvor möglichen eingetragenen Partnerschaften, hieß es bei einer Umfrage unter mehreren Kommunen. Viele bereits verpartnerte Paare seien aber zu Standesämtern gekommen, um ihre Partnerschaft in eine Ehe umwandeln zu lassen.

In Magdeburg etwa wurden nach Angaben eines Sprechers in den ersten drei Monaten nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes im Oktober nur zwei gleichgeschlechtliche Ehen geschlossen. 22 Paare ließen in dieser Zeit aber ihre Partnerschaft in eine Ehe umschreiben. Ähnlich in Halle: Dort stehen zwei neu geschlossene Ehen 27 Unwandlungen gegenüber. In Dessau-Roßlau gab es nach Angaben eines Stadtsprechers eine Eheschließung und fünf Umschreibungen.

Niedriger war die Nachfrage in kleineren Städten wie Wittenberg. Dort seien drei Partnerschaften in eine Ehe umgewandelt worden, hieß es aus der Stadtverwaltung. Neue Ehen wurden demnach nicht geschlossen. In Stendal gab es zwei Eheschließungen und eine Umwandlung. "Es hat keinen Hype gegeben", sagte auch eine Sprecherin der Stadt Wernigerode.

Keine Unterschiede zwischen Trauungen

Erst im Herbst können in einer Software auch zwei Frauen und zwei Männer als Ehepartner eingetragen werden. Bildrechte: IMAGO Unterschiede bei der Trauung von Mann und Frau gebe es bei gleichgeschlechtlichen Eheschließungen nicht, erklärte ein Sprecher der Stadt Magdeburg. "Jede Trauung im Leben zweier Menschen ist etwas ganz Besonderes", sagte er. Diesem besonderen Moment würden die Standesbeamten Rechnung tragen. Es sei wesentliches Ziel des Gesetzes, keinen Unterschied zwischen Paaren zu machen.



Mehr Personal werde in den Standesämtern nicht benötigt, berichteten die Kommunen. Nur technisch laufe noch immer nicht alles rund. Erst ab November dieses Jahres kann die gleichgeschlechtliche Ehe richtig in ein Personenregister eingetragen werden. Eine in Standesämtern gängige Software sieht bislang vor, dass zwingend die Bezeichnungen "Ehemann" und "Ehefrau" ausgefüllt werden. In Magdeburg wird deshalb auf Urkunden gleichgeschlechtlicher Ehen nach Angaben der Stadt derzeit der Begriff "Ehegatten" genutzt.

Im Sommer 2017 vom Bundestag beschlossen

Die Ehe für alle war im Sommer des vergangenen Jahres vom Bundestag beschlossen worden. Zuvor war Bundeskanzlerin Angela Merkel vom klaren Nein der CDU in dieser Frage abgerückt. Bei der Abstimmung ohne Fraktionszwang stimmten auch Abgeordnete der Union für die gleichgeschlechtliche Ehe. Seit dem 1. Oktober können schwule und lesbische Paare in Deutschland heiraten.

