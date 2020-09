In den Arztpraxen in Sachsen-Anhalt steigt die Nachfrage nach einer Grippeschutz-Impfung. Das hat der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung im Land, Burkhard John, mitgeteilt. John sagte MDR SACHSEN-ANHALT, in vielen Praxen fragten Patienten verstärkt nach, ob der Impfstoff schon eingetroffen sei. Die Nachfrage sei groß. Die Arztpraxen in Sachsen-Anhalt seien in den vergangenen zwei Wochen mit Impfstoff beliefert worden.