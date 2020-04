Diesen Ausgleich wünschen sich in der Corona-Krise noch mehr. Seit die Kontaktbeschränkungen gelten, verzeichnen die Kleingartenvereine eine erhöhte Nachfrage von Bewerbern. "Einige unserer Mitgliedsverbände sprechen von einer Verdoppelung der Nachfrage gegenüber dem letzten Jahr", sagt Olaf Weber. Im Durchschnitt habe es in den letzten zwei Wochen in den Vereinen vier bis sechs Anfragen gegeben. Verbindliche Aussagen und Prognosen könne er aber derzeit nicht abgeben, da statistische Daten jeweils erst zum Jahreswechsel von den Mitgliedsverbänden abgefordert werden. Was er aber sicher sagen könne: "Größere Nachfrage gibt es vor allem in den städtischen Ballungsgebieten."