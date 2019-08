Klaus George vom Naturpark Harz und MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE-Reporterin Anja Nitizki genießen den Ausblick vom Josephskreuz am Auerberg. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Am Montag im Naturpark Harz

Erste Station ist der Naturpark Harz. Er ist mit 1.660 Quadratkilometern der größte Naturpark des Landes. Wandern kann man hier zum Beispiel im Schindelbruch bei Stolberg. Auf dem Naturerlebnispfad gibt es viel zu entdecken. Den Blick von oben auf die Natur und die Gegend bekommen Besucher von der Aussichtsplattform des Josephskreuzes am Auerberg. Von hier aus sieht man das typische Landschaftsbild für diesen Naturpark: Dazu gehören auch die Bergwerke wie die Schaugrube Glasebach in Straßberg. Geo-Touren durch den Naturpark finden unter anderem am Ilsenstein statt.

Am Dienstag im Naturpark Drömling

Der Drömling ist bekannt für seine flachen Landschaften und Moore sowie für das Grabensystem. In der Info-Anlage in Kämkerhorst, erfahren Besucher alles Wissenswerte. In Wathosen und mit Moorwichtel steigt unsere Reporterin in einen Moorgraben ein und erfährt alles über die hiesigen Besonderheiten.

Infotafel im Drömling Bildrechte: MDR/Susann Meier

Am Donnerstag im Naturpark Fläming

Der Fläming ist der drittgrößte Naturpark im Land: 824 Quadratkilometer. Im West-Fläming liegt die Buchholzmühle. Sie ist ein Insidertipp für Naturfreunde, die ihre Ruhe haben wollen. Bei einem Fahrradverleih kann man Räder für den Flämingradweg mieten und an der nächsten Station wieder abgeben, Besucher müssen also nicht zurückradeln. Unsere Reporterin erfährt dort, was den Flämingradweg vom Saale- bzw. Elberadweg unterscheidet. Im Fläming-Shop in Zerbst gibt es alles Essbare, was der Fläming so hergibt.

Am Freitag im Mansfelder Land