Bauarbeiten auf B2, B100, B188, B244 Neue Baustellen auf Bundesstraßen in Sachsen-Anhalt

Autofahrer in Sachsen-Anhalt müssen sich in den kommenden Wochen auf weitere Verkehrsbehinderungen einstellen. Zusätzlich zu den Großbaustellen auf der A2 bei Magdeburg und der A9 zwischen Weißenfels und Naumburg beginnen demnächst auch Bauarbeiten auf mehreren Bundesstraßen im Land. Das sagte ein Sprecher des Verkehrsministeriums MDR SACHSEN-ANHALT. In der folgenden Übersicht sehen Sie, auf welchen Strecken in den kommenden Wochen gebaut wird: