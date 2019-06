Am Montag haben an einigen Bundesstraßen und Autobahnen in Sachsen-Anhalt wieder neue Bauarbeiten begonnen – und stellen Autofahrer im Süden des Landes auf die Geduldsprobe. So ist die Autobahn 14 zwischen den Anschlussstellen Halle-Peißen und Halle-Tornau wieder Nadelöhr und damit Staufalle. Laut Verkehrsministerium geht es auf einer Länge von drei Kilometern dem Betonkrebs an den Kragen und die Fahrbahn wird erneuert. Der Verkehr wird auf der Richtungsfahrbahn Magdeburg geführt. Die Bauarbeiten auf der A14 sollen Ende des Jahres beendet sein.