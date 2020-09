Apropos Zuschauer: Die mitteldeutschen Fußballclubs – darunter auch der 1. FC Magdeburg und der Hallesche FC – begrüßen die Entscheidung des DFB, wieder mit Publikum spielen zu können. Ein entsprechendes Hygienekonzept, wie es die Ministerien fordern, hätten die Vereine erarbeitet. Zuletzt hatten die Clubs bereits Zuschauer zu Trainingseinheiten zugelassen, auch bei einigen Testspielen waren Fans in den Stadien. Die neue Saison beginnt am 18. September. Vom 11. bis 14. September steht die erste Runde im DFB-Pokal an, der 1. FC Magdeburg wird gegen Darmstadt 98 Heimrecht haben. Auch für dieses Spiel hat der DFB grünes Licht für Zuschauer gegeben.

Vorausgesetzt, dass die Corona-Fälle in Sachsen-Anhalt nicht drastisch zunehmen, sollen Weihnachtsmärkte stattfinden, sagte Sozialministerin Petra Grimm-Benne. Auch diese bräuchten aber selbstverständlich ein Hygienekonzept.

Im Bezug auf die Karnevals-Veranstaltungen sagte Kulturminister Rainer Robra, dass diejenigen stattfinden könnten, die zu den aktuellen Regeln passen. Er verwies auf die traditionelle Versammlung in Köthen am 11. November, die unter Einhaltung der Regeln von Personen in geschlossenen Räumen, möglich sei. Zu Karnevalsumzügen und großen Feiern, wie in Köln und Düsseldorf, die derzeit deutschlandweit diskutiert werden, äußerte er sich bisher nicht.

