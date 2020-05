Juliane Uhl ist Autorin, Publizistin und Künstlerin. Sie studierte Medien- und Kommunikationswissenschaften und Soziologie an der Martin-Luther-Universität in Halle. Heute arbeitet sie als Pressesprecherin im Krematorium in Gröbers bei Halle, ist Chefredakteurin eines Magazins für Endlichkeitskultur und engagiert sich seit Jahren für eine bessere Sterbe- und Erinnerungskultur. 2015 erschien ihr Buch "Drei Liter Tod – Mein Leben im Krematorium". In den sozialen Medien und in der Kolumne setzt sie sich mit den Themen der Zeit auseinander.